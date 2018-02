"Roupa suja" de empresas derruba Bolsa de NY O mercado norte-americano de ações voltou nesta quarta-feira a fechar em queda, com o índice Nasdaq registrando sua quarta baixa consecutiva e fechando no nível mais baixo desde 5 de novembro. O mercado voltou a se debater com o problema da credibilidade dos informes das empresas, dúvidas sobre as práticas contábeis e notícias sobre a descoberta de fraudes. Pela manhã, o Allied Irish Banks, maior banco da Irlanda, admitiu que um de seus traders da área de câmbio, baseado nos EUA, desapareceu com US$ 750 milhões da instituição. Os ADRs do Allied Irish caíram 16,1%; o volume, normalmente inferior a 100 mil ADRs, cresceu para 1,5 milhão. As ações da Verisign, do setor de credenciamento de sites na internet, caíram 9,5%, em meio a dúvidas sobre as informações reveladas pela empresa sobre suas várias aquisições. No setor de energia, as ações da Calpine caíram 22,3%, refletindo especulações sobre uma investigação de práticas contábeis supostamente irregulares pela SEC (a CVM norte-americana). "Acho que está acontecendo uma fuga para a qualidade, enquanto estamos lidando com essa roupa suja. Uma vez que tenhamos deixado para trás esse escrutínio sobre coisas como contabilidade, o mercado estará em melhores condições. Mas, enquanto isso, provavelmente vamos ficar operando de lado", comentou Matt Ruane, diretor de trading da Gerard Klauer Mattison. Todos os oito sub-índices setoriais que compõem o Nasdaq fecharam em queda, cinco deles com baixas de pelo menos 1% e três com perdas de 2% ou mais. O índice Dow Jones fechou em queda de 32,04 pontos (0,33%), em 9.653,39 pontos. A mínima foi em 9.608,21 pontos e a máxima em 9.733,10 pontos. O Nasdaq fechou em queda de 25,81 pontos (1,40%), em 1.812,71 pontos, com mínima em 1.805,01 pontos e máxima em 1.853,13 pontos. O Standard & Poor´s-500 caiu 6,51 pontos (0,60%), para 1.083,51 pontos. O NYSE Composite recuou 2,79 pontos (0,50%), para 557,81 pontos. O volume negociado na NYSE ficou em 1,652 bilhão de ações, de 1,754 bilhão nesta terça; 1.135 ações subiram, 1.931 caíram e 235 fecharam sem variação. No Nasdaq, o volume ficou em 2,054 bilhões de ações negociadas, de 2,062 bilhões nesta terça, com 1.207 altas e 2.364 quedas.