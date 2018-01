RS apreende 11 toneladas de carne na divisa com SC Uma fiscalização do Departamento de Produção Animal (DPA) da Secretaria da Agricultura do Rio Grande do Sul apreendeu nesta sexta-feira cerca de 11 toneladas de carne bovina com osso procedentes de São Paulo. A carga foi detectada em Iraí, na divisa do Estado com Santa Catarina. Segundo informações da secretaria, a nota fiscal declarava irregularmente a carga como de carne desossada e destinada à industrialização. O produto será incinerado. O Rio Grande do Sul mantém restrições à carne com osso e animais vivos suscetíveis à aftosa desde a ocorrência da doença em Mato Grosso do Sul e Paraná, no ano passado. Além disso, a Instrução Normativa número 82, do Ministério da Agricultura, também define as normas de entrada de produtos e animais em uma área livre de aftosa com vacinação, como é o caso do Rio Grande do Sul,Santa Catarina, Acre, Rondônia e de dois municípios do Amazonas, lembrou o diretor do DPA, Antônio Carlos Ferreira Neto.