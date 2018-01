RS aumenta geração de energia e atinge 74% da demanda A produção de energia no Rio Grande do Sul atingiu 74,18% da demanda exigida no dia 30 de novembro, um dos maiores índices do ano, segundo informou nesta Segunda-feira a Secretaria de Energia, Minas e Comunicações. Naquele dia, o Estado precisou de 838 megawatts do sistema interligado. Como o índice de produção própria tem ficado acima de 70% da demanda, o secretário de Energia, José Carlos Elmer Brack, avaliou que os reservatórios de energia do Estado estão recuperados após a estiagem que afetou a Região Sul ao longo do ano. Na usina de Passo Real, o reservatório está com 74% do volume útil. A recuperação também atinge os reservatórios da bacia do rio Uruguai, na divisa com Santa Catarina, onde Machadinho apresenta 80,1%, Barra Grande, 59,0%, e Itá, 69,2%. Nos meses de junho e julho, a geração interna no Rio Grande do Sul esteve em cerca de 30% da demanda. Em agosto, o índice subiu para 46%. Em setembro, foi para 70%, e ficou estável em 69% em outubro.