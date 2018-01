RS busca na Europa investimentos para setor de energia A alemã Steag e a espanhola Elecnor, grupos europeus de transmissão e produção de energia, querem investir em projetos no Rio Grande do Sul na ordem de US$ 800 milhões e US$ 150 milhões, respectivamente. Para tal, reivindicam ao governador eleito, Germano Rigotto (PMDB), que interceda junto ao governo federal para que este agilize a regulamentação do Programa de Apoio Financeiro a Investimentos Prioritários (Proinfra), que estabelece fundos de subvenção dos preços de energia elétrica provenientes de fontes renováveis e do carvão mineral. Rigotto visita hoje, em Essen, na Alemanha, a usina termelétrica a carvão mineral da Steag. A Usina Termelétrica Seival (Candiota - quase fronteira com o Uruguai) está avaliada em até US$ 800 milhões, dos quais 30% serão financiados com capital da Steag. Para o restante, os alemães contarão com financiamentos, mas para torná-lo viável necessitam da regulamentação do Proinfra, segundo alega a empresa. "O Proinfra criará um fundo para compensar o custo da fonte e o valor de mercado da energia, porque hoje não é viável atrair investimentos nessa área, sem incentivos", explica Cesar Faria, presidente da Copelmi, também em visita à Steag, na Alemanha. O projeto já está previsto no Programa Prioritário de Termeletricidade (PPT), criado pelo Ministério das Minas e Energia, no início de 2000, o qual assegura a pré-aprovação do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) de acesso ao Programa de Apoio Financeiro a Investimentos Prioritários (Proinfra) no setor elétrico, para incentivar a participação de produtores independentes. O Proinfra está aprovado pelo Congresso desde abril, mas necessita ser regulamentado através de portaria pelo Ministério das Minas e Energia. "Estamos assumindo com um programa ´agressivo´ de atrair investimentos para o Estado", afirma o governador eleito, ressalvando que nesse caso o Estado entrará somente com a liberação de ICMS, não havendo necessidade de incentivo fiscal. Seival terá capacidade de produção de 500 MW, tendo a Copelmi Mineração como fornecedora de carvão mineral. Segundo Rigotto, a idéia é explorar as reservas de carvão do RS, que representam 84% das 32 milhões de toneladas das jazidas de carvão do Brasil. A Steag formou recentemente um consórcio com a Camargo Corrêa para a operação da Termelétrica de Canoas (RS), pertencente à Petrobras e abastecida com gás boliviano. O contrato tem valor aproximado de R$ 150 milhões pelo período de 10 anos e meio. Além da operação, o consórcio Steag/Camargo Corrêa também fornecerá parte das peças sobressalentes. Elecnor O investimento espanhol é no setor de energia eólica. O projeto será construído em quatro parques, arrendados por 35 anos, de dois municípios gaúchos: Osório e Palmares. A Elecnor do Brasil (Enerfin) deu alguns passos a mais do que o alemão. Está com duas torres em Osório e Palmares, efetuando medições de vento. Esses projetos representarão um investimento de US$ 150 milhões, o que a empresa espera recuperar em até 15 anos. Mas, segundo o assessor internacional da empresa, Jesus Garcia, o projeto somente é viável com o incentivo do Proinfra. O quatros parques significarão um acréscimo de 200 MW no RS. Hoje, oito usinas eólicas estão em funcionamento no País, segundo a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) e são responsáveis pela geração de 21,4 MW, o que representa 0,03% da capacidade de geração do Brasil.