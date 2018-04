RS critica Argentina por zerar imposto para cota de farinha O secretário da Agricultura do Rio Grande do Sul, Quintiliano Vieira, criticou nesta terça-feira a decisão da Argentina de zerar a tarifa de exportação para uma cota de 2 milhões de toneladas de farinha de trigo e manter em 20% o imposto para a venda do grão. "Assim o produto importado do país vizinho custará metade do similar nacional, o que vai sufocar o triticultor, especialmente do Rio Grande do Sul", avaliou. Para o secretário, desta forma a farinha argentina passará a pressionar os preços no mercado brasileiro. Quintiliano pediu ao Ministério da Agricultura controle da fronteira na fiscalização fitossanitária e pesagem dos produtos importados. A farinha de trigo tinha alíquota de 10% nas exportações argentinas. O Rio Grande do Sul é o segundo produtor nacional de trigo, atrás do Paraná.