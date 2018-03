RS irá à Justiça para não devolver recursos de rodovias O governo gaúcho vai recorrer à Justiça se a União quiser receber de volta os R$ 258 milhões que adiantou ao Estado no final do ano passado para pagamento do 13º salário. O dinheiro foi repassado como compensação pela transferência de 2 mil quilômetros de rodovias federais para o Estado, estabelecida pela Medida Provisória 82, que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva revogou nesta semana. Como as estradas voltam para a responsabilidade da União, o governador Germano Rigotto (PMDB) não quer nem ouvir falar em devolução do dinheiro. E sugere que o valor seja abatido do R$ 1 bilhão que o Rio Grande do Sul diz ter a receber por conta de obras que fez em rodoviais federais na década passada.