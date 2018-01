RS já semeou 86% da safra de milho 2002/03 Os produtores gaúchos já semearam 86% da área prevista para o milho na safra 2002/03, de acordo com levantamento da Emater/RS, divulgado neste final de semana. A cultura apresenta, em termos gerais, boas condições de desenvolvimento. A intensidade das chuvas tem causado perda da adubação realizada em algumas lavouras, informou a Emater/RS. Também é possível constatar erosão em algumas áreas, especialmente naquelas em que não foi feito o plantio direto. Os preços do pouco milho em oferta estão estáveis entre R$ 22,00 e R$ 25,00 por saca de 60 quilos. A Emater/RS estima uma queda de 5,14% na área com milho na próxima safra, em relação ao período anterior, para 1,389 milhão de hectares. A expectativa é resultado da segunda pesquisa de intenção de plantio, divulgada na semana passada, que abrange 85% dos municípios produtores.