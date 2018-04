Ruckauf chega hoje a Madri para pedir apoio O ministro das relações exteriores da Argentina, Carlos Ruckauf, desembarca hoje em Madri, onde vai pedir apoio ao governo espanhol para o plano econômico de seu país. Ontem Ruckauf se encontrou em Roma com o primeiro ministro italiano Silvio Berlusconi, que disse que pretende apoiar os esforços argentinos. "Vamos ajudar de maneira concreta a Argentina, garantindo nosso pleno apoio dentro do G-7 e das instituiçõess financeiras internacionais", disse Berlusconi. Ruckauf manterá encontros hoje com o primeiro-ministro, José María Aznar, e com o ministro das relações exteriores espanhol, Josep Piqué. Leia o especial