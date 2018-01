Ruckauf diz que Brasil e Argentina mantêm datas de negociação O chanceler argentino, Carlos Ruckauf, anunciou que o Brasil e a Argentina decidiram manter as datas de negociação da Alca e com a União Européia para os dias 15 e 28 de fevereiro, respectivamente. Segundo ele, os sócios (Argentina e Brasil) vão "buscar um denominador comum para produtos e serviços para serem apresentados nestas datas e adiar as propostas relacionadas a compras governamentais e investimentos, para serem discutidas em março", atendendo assim à posição defendida pelo Brasil, de postergar a decisão sobre esse assunto.