Ruckauf se reúne com governistas dos EUA e Europa O ministro de Relações Exteriores da Argentina, Carlos Ruckauf, se reunirá, hoje e amanhã, com altos membros do governo Bush. Depois dos encontros, Ruckauf viaja para a Itália e Espanha para encontros com líderes destes países. Em Washington, Ruckauf tem uma reunião marcada hoje com a Conselheira Nacional de Segurança, Condoleeza Rice. Amanhã, Ruckauf deve se encontrar com o Secretário de Estado, Colin Powell, informou o ministério de Relações Exteriores. Jornais argentinos noticiaram que Ruckauf também deve se encontrar com altos oficiais do Fundo Monetário Internacional (FMI) e do Tesouro norte-americano. O ministério de Relações Exteriores não confirmou esta informação e autoridades do Tesouro dos EUA e do FMI não estavam imediatamente disponíveis para contato. O novo governo da Argentina, que tomou posse no início de janeiro, deve anunciar em breve uma série de medidas econômicas criadas para flexibilizar o congelamento bancário parcial e tentar tirar a economia da recessão. Jornais locais informaram que o governo divulgaria as novas medidas no sábado. O governo está tentando renegociar seu programa de empréstimos com o FMI. Na Itália, Ruckauf deve se encontrar com o presidente Carlo Ciampi, em Roma, na quarta-feira. No mesmo dia, o ministro de Relações Exteriores da Argentina deve se encontrar com o primeiro-ministro italiano, Silvio Berlusconi. Ruckauf deve ficar na Espanha quinta e sexta-feira, e vai se encontrar com o primeiro-ministro do país, Jose Maria Aznar, e com o Rei Juan Carlos. Leia o especial