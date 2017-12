Rumor provoca alta das ações da Globo Cabo As ações da Globo Cabo dispararam ontem na Bovespa, com grande volume de negociação, e fecharam o dia com alta de 8,08%, em R$ 1,07. De acordo com analistas, a elevação deveu-se a informações de que a empresa estaria negociando a venda de ativos - sua rede de fibras ópticas - para duas operadoras de telecomunicações, Telemar e Telefônica, por cerca de US$ 800 milhões. Durante o dia, as empresas desmentiram a notícia, o que arrefeceu um pouco os ânimos num momento em que a valorização chegava a 17% e o preço individual das ações era de R$ 1,16. A negociação seria a estratégia da empresa para fazer caixa e evitar que o patrimônio líquido chegue ao fim do segundo trimestre negativo. Em relação ao assunto, a Globo Cabo limitou-se a informar, por meio de sua assessoria de imprensa, que não havia nenhum fato relevante a ser informado ao mercado. O único fato do dia, segundo a direção da empresa, seria o recebimento do selo de governança corporativa nível 1, conferido pela Bovespa. A Telefônica também negou a existência de negociação envolvendo ativos da Globo Cabo. As ações da Globo Cabo, que em janeiro chegaram a ser negociadas a R$ 2,34, já acumularam este ano queda de 49,77%, chegando em maio ao seu valor mais baixo, R$ 0,77. Analistas ouvidos pelo Estado afirmam que o mercado não deu ouvidos aos desmentidos das empresas, de modo que a tendência de alta das ações da Globo Cabo deverá se manter.