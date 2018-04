Rumores a favor de Serra aliviam mercado Hoje os mercados receberam algum estímulo de algumas boas notícias. O principal foram rumores de que José Serra (PSDB/PMDB) estaria subindo nas próximas pesquisas de intenção de votos, enquanto Ciro Gomes (Frente Trabalhista) teria caído alguns pontos. O clima ainda é pessimista, mas essa é a novidade que os investidores esperavam. As medidas de estímulo às exportações também parecem estar surtindo efeito. A alta de Serra vem tarde, mas era a notícia mais aguardada. Restam sete semanas para as eleições e o horário eleitoral gratuito começa na próxima terça-feira. O candidato governista, preferido dos investidores, tem muito mais tempo que seus adversários, e a torcida é para que ele consiga crescer o suficiente para passar ao segundo turno. Se esses boatos forem confirmados nas próximas pesquisas, que devem sair a partir de domingo, esse será um primeiro passo. Mas ainda é cedo para comemorar, e por isso houve recuperação das cotações, mas elas ainda continuam refletindo muito pessimismo. O risco de que um candidato menos afinado com os mercados ganhe e cause perdas, além de adotar políticas indesejadas pelos investidores é muito grande, já que a candidatura Serra tem um desafio grande pela frente e os demais não convencem o mercado. De qualquer forma, também considera-se que o dinheiro que o governo liberou para financiar exportações comece a ser liberado na segunda-feira, o que pode aliviar um pouco a pressão sobre o câmbio. As linhas de crédito externas para o Brasil estão muito limitadas e caras, e o governo pretende reverter esse quadro. O dólar comercial foi vendido a R$ 3,1250 nos últimos negócios do dia, em queda de 2,65% em relação às últimas operações de ontem, oscilando entre R$ 3,1200 e R$ 3,1800. Com o resultado dessa sexta-feira, o dólar acumula uma alta de 34,93% no ano e 8,81% nos últimos 30 dias. No mercado de juros, os contratos de DI futuro com vencimento em janeiro de 2003 negociados na Bolsa de Mercadorias & Futuros pagam taxas de 22,200% ao ano, estáveis em relação a ontem. Já os títulos com vencimento em julho de 2003 têm taxas de 25,520% ao ano, frente a 25,950% ao ano negociados ontem. A Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) fechou em alta de 3,74% em 9526 pontos e volume de negócios de R$ 445 milhões. Com o resultado de hoje, a Bolsa acumula uma baixa de 29,84% em 2002 e 9,94% em nos últimos 30 dias. Das 50 ações que compõem o Ibovespa - índice que mede a valorização das ações mais negociadas na Bolsa -, quatro apresentaram quedas. O principal destaque foram os papéis da Embratel ON ON (ordinárias, com direito a voto) com valorização de 17,89%. Outras ações que tiveram alta em torno de 10% foram Eletropaulo PN (preferenciais, sem direito a voto), Inepar PN, Tele Centro Oeste Celular ON, Globo Cabo PN. Mercados internacionais Em Nova York, o clima foi de alívio e recuperação. O Dow Jones - Índice que mede a variação das ações mais negociadas na Bolsa de Nova York - fechou em queda de 0,45% (a 8778,1 pontos), e a Nasdaq - bolsa que negocia ações de empresas de alta tecnologia e informática em Nova York - subiu 1,19% (a 1361,01 pontos). Às 18h, o euro era negociado a US$ 0,9846; uma alta de 0,27%. Na Argentina, o índice Merval, da Bolsa de Valores de Buenos Aires, fechou em alta de 3,00% (382,39 pontos). Não deixe de ver no link abaixo as dicas de investimento, com as recomendações das principais instituições financeiras, incluindo indicações de carteira para as suas aplicações, de acordo com o perfil do investidor e prazo da aplicação. Confira ainda a tabela resumo financeiro com os principais dados do mercado.