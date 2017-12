Rumores mantêm trajetória de alta do euro O euro segue em alta no mercado europeu, onde a manhã foi bastante agitada, segundo relato de operadores à agência Dow Jones. Às 10h45 (de Brasília), a moeda operava em US$ 0,9223, acima de US$ 0,9188 no fechamento. Durante o pregão asiático, o euro chegou a cair a US$ 0,9132. A recuperação veio com declarações do BC da Grécia negando que teria vendido euros para reestruturar suas reservas. A informação, somada à grandes ordens de compras nas mínimas, levaram o euro a superar o nível de US$ 0,92. Na sequência, circularam rumores de que um BC asiático estaria comprando euros por dólares e por ienes, projetando o euro para até US$ 0,9225 na máxima. O dólar mantém vantagem em relação ao iene e há pouco valia 117,37 ienes, de 116,82 ienes. As informações são da Dow Jones.