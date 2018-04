Ruralistas ameaçam greve geral na Argentina As entidades rurais argentinas deverão decidir hoje as medidas de protesto que o setor agropecuário fará contra os aumentos dos impostos às exportações que começaram a valer a partir de hoje. O presidente da Confederação Rural Argentina, Manuel Cabanellas, destacou que as inúmeras entidades representativas do setor falam em fazer uma greve geral que provocará o desabastecimento do país. Ele disse que os produtores estão tratando de "digerir este duro golpe que quadriplicou de 5% para 20% as alíquotas das farinhas e óleos, e provocará danos para todo o país porque é um mecanismo retrógrado para o crescimento econômico". Cabanellas reclama que enquanto os outros países subsidiam suas exportações, na Argentina "não impõe altas alíquotas, como nos obriga ainda a pagar o IVA (Imposto Sobre Valor Agregado) e, somado a tudo isso ainda temos de bancar a dolarização para a compra de insumos". No mesmo sentido, o presidente da Sociedade Rural Argentina, Enrique Crottto, questinou a política do governo "contrária ao mundo civilizado que premiam seus exportadores mas os argentinos sofrem com as taxações". Leia o especial