Ruralistas paralisam vendas de produtos

Líderes ruralistas argentinos anunciaram a suspensão nas vendas de produtos agrícolas até terça-feira, quando se encontrarão com a ministra da Produção, Debora Giorgi. Com a reunião, que propôs pouco antes do anúncio dos ruralistas, o governo esperava acalmar os ânimos. Mas a oferta chegou tarde demais. O presidente da Confederação Rural, Mario Llambias, disse que os fazendeiros concordaram em não comercializar vários grãos e carnes, a partir de hoje até o encontro de terça-feira. Eles reclamam da carga tributária e das políticas voltadas para proteger os consumidores locais da alta dos preços internacionais.