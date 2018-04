Ruralistas tentam barrar restrição à venda de diesel Entidades que representam produtores rurais pretendem impedir a entrada em vigor de uma resolução da Agência Nacional de Petróleo (ANP) que proíbe a venda de óleo diesel no atacado em volume inferior a 15 metros cúbicos. A medida se estende também ao combustível misturado ao biodiesel, muito utilizado no meio rural. A resolução, publicada no Diário Oficial da União em fevereiro, está em fase de consulta pública. A audiência será realizada nesta terça-feira, na sede da ANP, no Rio de Janeiro. O presidente da União Democrática Ruralista (UDR), Luiz Antonio Nabhan Garcia, disse que a medida vai barrar o acesso ao combustível mais barato a milhares de pequenos e médios produtores de todo o País, que possuem instalações para um consumo médio na faixa de 5 a 15 metros cúbicos. Os distribuidores serão proibidos de atender a esse mercado, que se sujeitará às compras no varejo. "É uma medida discriminatória, pois favorece apenas os grandes produtores." Garcia viajou para o Rio a fim de tentar obstar a aprovação da medida na audiência desta terça-feira. "Caso a resolução seja aprovada,vamos recorrer à Justiça", disse.