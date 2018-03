Rússia anuncia amanhã fim do embargo à carne, diz ministro O ministro da Agricultura, Roberto Rodrigues, disse hoje que a Rússia irá anunciar nesta quinta-feira a retomada das importações de carnes do Brasil. As compras de carnes suínas e bovina foram suspensas pela Rússia na última sexta-feira, por causa da ocorrência de focos de febre aftosa no Pará. O anúncio foi feito por Rodrigues para a platéia de empresários e investidores que participam do seminário "Brasil e Parceiros - Oportunidades de Investimento", em Nova York.