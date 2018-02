Rússia aumenta resgate aos bancos A Rússia teve pressa em completar um resgate aos bancos antes do feriado do Ano Novo, injetando mais de US$ 700 milhões no OAO Gazprombank, o terceiro maior banco do país. A medida, confirmada pela instituição financeira nessa quarta-feira, é o mais recente esforço do governo de Moscou para escorar seu setor bancário, prejudicado pela desvalorização de mais de 40% do rublo em 2014 e pelos sinais de recessão da economia.