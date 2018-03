Rússia barra todas as carnes do Brasil O governo da Rússia suspendeu também as importações de carne suína e de frango do Brasil, informou hoje a assessoria de imprensa da Associação Brasileira da Indústria Produtora e Exportadora de Carne Suína (Abipecs). Em documento encaminhado à associação, representantes do governo da Rússia no Brasil informam que ?deve ser paralisada a inspeção e certificação de frango, suíno e bovino?. A nota não justifica porque a Rússia barrou as carnes de frango e suíno. A carne bovina foi proibida de entrar na Rússia por causa do registro de casos de febre aftosa no Pará, Estado que não exporta carne de vaca. Já o governo russo informa em documento ao governo brasileiro que ainda não foi notificada sobre o estado onde teria sido registrado o foco da febre aftosa. ?A Rússia manterá paralisada a realização de inspeções nos portos do Brasil, assim como a emissão de certificados pelos veterinários russos que se encontram no Brasil? até que uma explicação formal seja feita pelo governo brasileiro, diz o documento. O Ministério da Agricultura informou que enviou na tarde desta sexta-feira um documento à embaixada do Brasil na Rússia com informações sobre o foco de febre aftosa. Esse foi foco foi o primeiro notificado no País depois de 34 meses sem registro. O último foco ocorreu em 2001, no Maranhão.