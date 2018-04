Rússia defenderá nova moeda de reserva em encontro do G-8

O principal consultor econômico para o governo russo, Arkady Dvorkovich, afirmou que seu país continuará defendendo no encontro do G-8 a necessidade de uma nova moeda de reserva internacional. A reunião começa na quarta-feira, 8, na cidade de L'Aquila, Itália. Um representante da presidência francesa, no entanto, disse que a questão cambial não deverá ser discutida no encontro.

Dvorkovich disse nesta terça-feira, 7, que existe uma oportunidade imediata para que outras moedas exerçam um papel maior como moedas de reserva e que essa oportunidade deve ser debatida no encontro. "Nós vamos, juntamente com a China, destacar a necessidade de se desenvolver um sistema financeiro global, que será baseado em diversas novas moedas regionais fortes", disse Dvorkovich. "Com o tempo, essas novas moedas terão um caráter mais global", afirmou, segundo a agência Dow Jones.

Ele acrescentou, entretanto, que a Rússia não está tentando minar a posição do dólar como moeda de reserva. Já o representante da presidência francesa afirmou que os encontros do G-8 "geralmente não discutem questões cambiais".

Depreciação do dólar

Diversos países estão se mostrando cada vez mais preocupados com a depreciação do dólar frente a outras moedas, notavelmente na Europa, já que esse movimento barateia as exportações de produtos norte-americanos.

Durante conferência em Aix-en-Provence, no sul da França, ocorrida no último domingo, o presidente do Banco Central Europeu (BCE), Jean-Claude Trichet, disse que "é extremamente importante que os EUA digam que um dólar mais forte é do interesse deles".

Outro representante da presidência francesa disse que o G-8 discutirá os preços do petróleo com o objetivo de definir uma faixa de preço "razoável", que seja aceita tanto pelos produtores quanto pelos consumidores, o que ajudaria a evitar a volatilidade extrema das cotações.