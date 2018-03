Rússia diz que não pode aumentar produção de petróleo A Rússia não pretende elevar sua produção de petróleo, disse o diretor da Agência Federal de Energia do país, Sergei Oganesyan, em resposta a informações sobre pedido que a Opep pretende enviar a países produtores não-membros do grupo. "Trabalhamos segundo nossos próprios planos", disse. "Não temos válvulas que podemos abrir e fechar. Estamos produzindo o quanto podemos", acrescentou. Em maio, a Rússia produziu mais de 9 milhões de barris de petróleo por dia. A produção da Rússia cresceu forte nos últimos anos, fazendo do país o segundo maior produtor do mundo, atrás da Arábia Saudita. No final de 1990, registrou vários anos de crescimento de dois dígitos em sua produção, mas autoridades alertaram que a produção deveria manter-se estável nos anos seguintes.