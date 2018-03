Rússia e Belarus fecham acordo e garantem gás à Europa Rússia e Belarus anunciaram na noite deste domingo (segunda-feira em horário local) um acordo sobre preço de gás fechado na última hora, momentos antes de Moscou começar a cortar o fornecimento com possíveis efeitos para clientes na Europa. Em conferência conjunta, Alexei Miller, presidente-executivo do monopólio de gás russo Gazprom, e o primeiro ministro de Belarus, Sergei Sidorsky, afirmaram que as exportações de gás para a Europa através de Belarus estavam fora de perigo depois que o acordo foi fechado. A disputa faz lembrar um caso semelhante com a ex-república soviética da Ucrânia há exatamente um ano, que por um curto período interrompeu o abastecimento russo para a Europa e abalou a confiança na Rússia como fornecedora de energia. A Rússia atende a cerca de 25 por cento das necessidades européias.R