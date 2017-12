Rússia e China querem participar de reuniões do Mercosul Rússia e China querem participar das reuniões de Cúpula do Mercosul. A informação é do governo do Uruguai, que atualmente preside o bloco. Os russos e chineses enviaram sinais de interesse em se aproximar ao Mercosul para que seja pensado, no futuro, algum tipo de acordo comercial. Por enquanto, porém, a aproximação é política e não terá repercussões econômicas. A primeira reunião do Mercosul com a participação de Moscou e Pequim poderia ocorrer já no final do ano.