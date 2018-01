Rússia e Estados Unidos chegam a acordo sobre OMC A Rússia chegou a um acordo bilateral com os Estados Unidos para entrar na Organização Mundial do Comércio (OMC), um grande acontecimento depois de 13 anos de negociações tortuosas, segundo anuncia nesta sexta-feira a agência Reuters, citando o chefe do departamento de lobby do país, Alexander Shokhin. Shokhin, diretor do Sindicato Russo de Industriais e Empresários, confirmou à Reuters por telefone que "um acordo foi feito". Segundo a fonte da agência, os presidentes Vladimir Putin e George W. Bush devem apertar as mãos, confirmando o acordo, quando se encontrarem na metade do mês no Fórum de Cooperação Econômica Ásia-Pacífico (Apec) em Hanói. As notícias divulgadas nesta sexta dando conta de que o presidente americano George W. Bush fará uma parada em Moscou a caminho da reunião em Hanói aumentam as expectativas de que um acordo sobre a OMC tenha sido alcançado. A reunião começa no dia 18 de novembro.