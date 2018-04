Rússia embarga carne da Austrália A Rússia embargou as importações de 28 frigoríficos da Austrália por conta de violações aos padrões de segurança alimentar. Segundo o governo russo, foram encontrados resíduos microbiais e químicos nas carnes produzidas nesses abatedouros. A informação foi divulgada pelo Departamento de Agricultura, Pesca e Florestas do Departamento da Austrália. No entanto, o departamento não informou quais frigoríficos foram notificados, citando questões de confidencialidade de mercado. Segundo o comunicado, foram embargadas unidades que produzem carne bovina, caprina, suína e de canguru.