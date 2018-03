Rússia estuda embargo contra a carne do Canadá A Rússia estuda suspender as importações de carne bovina do Canadá devido à descoberta de um caso de encefalopatia espongiforme bovina (EEB), conhecida como doença da vaca louca, no rebanho canadense. Estados Unidos, Japão, Coréia do Sul e Hong Kong já suspenderam as compras do produto. O governo das Filipinas estuda se vai adotar a medida. O Ministério de Agricultura da Rússia pediu mais informações ao governo canadense para avaliar o caso. Um oficial do Ministério afirmou que se a informação for oficialmente confirmada o embargo será imposto, mas a medida não deverá afetar o mercado local porque as importações do Canadá são pequenas.