Rússia extrai 3% mais petróleo cru e condensado

A Rússia extraiu 243,1 milhões de toneladas de petróleo e condensado de gás nos primeiros seis meses de 2007, o que representa um aumento de 3% em comparação com o mesmo período do ano passado, informaram nesta segunda-feira, 2, fontes oficiais russas. De acordo com a TsDU TEK, empresa estatal de análise e informação do setor de hidrocarbonetos, em junho passado foram extraídos no país 40,3 milhões de toneladas de cru condensado de gás, o tipo que é retirado diretamente do solo. As exportações russas de cru a países que não integram a pós-soviética Comunidade dos Estados Independentes (CEI) registraram no primeiro semestre deste ano um aumento de 3,2% na comparação com o mesmo período de 2006 e totalizaram 105,58 milhões de toneladas. As vendas de petróleo nos países da CEI nos primeiros seis meses deste ano sofreram uma redução de 2% e somaram 18,06 milhões de toneladas.