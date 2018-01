Rússia suspende importação de carne de frigorífico brasileiro

SÃO PAULO - O Serviço Federal de Vigilância Sanitária e Veterinária da Rússia anunciou em despacho publicado em seu site oficial a suspensão temporária das importações de carne bovina do frigorífico MataBoi, citando substâncias fora do padrão sanitário do controle adotado pelo país.

A medida passará a valer a partir do dia 15. Para os produtos embarcados antes dessa data, serão feitas inspeções adicionais.

A decisão vale também para a gordura e miúdos bovinos produzidos pela MataBoi. As autoridades russas não informaram até quando a suspensão das compras estará em vigor.

Restrições

Para outros cinco frigoríficos, a autoridade sanitária russa impôs novas restrições para a importação de carne, fixando controles sanitários mais rígidos. Segundo o despacho publicado no site da agência russa, essas novas restrições estão em vigor desde o dia 30 de outubro.

Foi alvo das novas restrições a carne bovina vendida pelos seguintes frigoríficos: JBS, Frigo Estrela, Frigol e Frigon - Irmãos Gonçalves. Também foi alvo de restrição a compra de carne suína do frigorífico Aurora.

Para lembrar

O Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) reprovou a compra da Mataboi pela JBJ, empresa de José Batista Júnior, irmão mais velho de Joesley e Wesley Batista.