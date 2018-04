Rússia inaugura sua 1ª unidade de liquefação de gás natural

A primeira unidade russa de liquefação de gás natural foi inaugurada nesta quarta-feira, 17, na localidade de Prigorodni, no sul da ilha de Sakhalin, no Pacífico, informou a agência oficial de notícias RIA Novosti. À cerimônia de inauguração foram o presidente russo, Dmitri Medvedev, o príncipe Andrew da Inglaterra, o primeiro-ministro japonês, Taro Aso, e a ministra da Economia da Holanda, María van der Hoeven. "A realização deste projeto fortalece as posições da Rússia como um dos mais importantes participantes do mercado energético", disse Medvedev, citado pela agência oficial de notícias russa Itar-Tass. Em conversas antes da cerimônia da inauguração, o primeiro-ministro japonês declarou que a instalação é um "símbolo da cooperação russo-japonesa na região Ásia-Pacífico".