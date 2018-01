Rússia inicia extração na maior mina de diamantes da Europa A Rússia começou a extração industrial na maior mina de diamantes da Europa, no noroeste russo, informou nesta terça-feira a empresa Severalmaz, proprietária da mina. A unidade poderá tirar um milhão de toneladas do mineral por ano. Em 2009, quando a segunda etapa da indústria for executada, processará pelo menos 5,6 milhões de toneladas por ano, disse um porta-voz da Severalmaz à agência Itar-Tass. Com um investimento de US$ 344 milhões, a unidade deve processar diamantes em um valor de US$ 200 milhões por ano. O diamante será extraído da mina Lomonosov, que recebeu esse nome em homenagem ao famoso cientista russo do século XVIII. A mina Lomonosov fica a 100 quilômetros ao sudeste da cidade de Arjanguelsk e, segundo as prospecções de especialistas, 60% das pedras podem ser usadas na joalheria. Descoberta em 1980, a mina é formada por seis chaminés de kimberlito, a rocha matriz do diamante, e suas reservas de pedras preciosas foram calculadas em US$ 12 bilhões. A Severalmaz é uma empresa com capital misto subsidiária do consórcio Alrosa, que tem o monopólio da extração bruta e venda dos diamantes russos no mercado mundial.