Rússia levanta embargo à carne de 6 Estados brasileiros A Rússia vai levantar hoje o seu embargo às importações de carne bovina e suína de seis Estados brasileiros que estão distantes dos locais que registraram casos de febre aftosa no Brasil, informou a agência de notícias russa Interfax. O chefe do Serviço de Controle Sanitário e Veterinário Federal da Rússia (Rosselkhoznadzor), Sergei Dankvert, informou a liberação das importações provenientes do Rio Grande do Sul, Paraná, São Paulo, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais e Goiás. Esses Estados receberam certificados do ´International Epizzotic Bureau´ atestando de que estão livres da febre aftosa através do uso de vacinas. A Rússia baniu todas as importações de carne do Brasil no dia 20 de setembro do ano passado devido a temores com a aftosa. No dia 7 de fevereiro passado, as autoridades russas suspenderam o embargo as importações de frango e produtos derivados, com exceção dos Estados do Pará e Amazonas. O Brasil era o maior exportador de carne bovina e suína para a Rússia antes do embargo, de acordo com o Instituto de Marketing Agrário, da Rússia. A carne bovina brasileira tinha uma fatia das importações russas de 35% e a carne suína brasileira era responsável por 74% das compras russas. Em relação às importações russas de frango, o Brasil ocupava o segundo lugar, com 26%, após os Estados Unidos, com 60%.