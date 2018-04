Rússia mantém veto parcial à carne de TO

Com relação à notícia divulgada pela agência EFE sobre a "decisão da Rússia de suspender a proibição de importação de carne de todo o território do Brasil", o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento esclarece: "A Rússia é um dos principais mercados consumidores do Brasil e não houve proibição de importação de carne e subprodutos crus bovinos, ao contrário do divulgado pela agência". Segundo o ministério, o Serviço Federal de Supervisão Veterinária e Fitossanitária da Rússia revogou as restrições temporárias à importação do Estado de Tocantins, mantendo o veto aos municípios de Paranã, Jaú e Pedro Afonso.