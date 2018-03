Rússia não liga embargo à carne ao trigo, garante ministro O ministro da Agricultura, Roberto Rodrigues, negou hoje que a Rússia esteja condicionando o fim do embargo à carne brasileira à liberação da venda de trigo russo ao Brasil. Uma missão do governo brasileiro está em Moscou e deverá ter a primeira reunião nesta terça-feira. "Uma coisa não está ligada à outra, até porque a Rússia não tem excedentes de trigo para exportar para o Brasil. Não há negociações ´linkando´ os dois problemas", garantiu. De acordo com ele, "os russos têm preocupações quanto às normas brasileiras para o trigo e os técnicos do ministério irão discutir os padrões referidos e ver o que é possível acertar", afirmou. A possibilidade de o governo brasileiro autorizar as compras de trigo da Rússia, sem a conclusão da análise de risco fitossanitário, como forma de obter o fim da embargo à carne nacional, foi criticada hoje pelo presidente da Associação Brasileira da Indústria do Trigo (Abitrigo), Francisco Samuel Hosken. ?Sem fundamento técnico, seria uma irresponsabilidade autorizar as importações de trigo da Rússia?, afirmou.