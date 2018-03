Rússia pede mais informações sobre foco de aftosa no Pará O governo da Rússia solicitou ao Ministério da Agricultura do Brasil novas informações sobre o foco de febre aftosa registrado no município de Monte Alegre, no Pará. O documento solicitando informações adicionais foi entregue hoje à Embaixada do Brasil em Moscou. Os novos questionamentos serão remetidos agora para o Ministério da Agricultura brasileiro. As informações foram dadas pelo chefe do Setor Econômico da Embaixada do Brasil na Rússia, André Odembreit, em entrevista à Agência Estado. De acordo com ele, os russos solicitaram informações adicionais sobre o controle de transporte de animais no Pará e informações sobre o controle de propagação de agentes que transmitem a doença. "Não existe no documento nenhuma referência sobre data para o fim do embargo às carnes brasileiras", disse Odembreit, que está intermediando as negociações entre os Ministérios de Agricultura dos dois países.