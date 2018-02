Rússia pede rigor na exportação de carnes Dois meses após barrar a venda de carne fornecida por 10 frigoríficos brasileiros, a Rússia solicitou que o País adote medidas mais rigorosas no controle sanitário da carne exportada e pediu que etiquetas de segurança sejam coladas nas embalagens com carne de suínos e de aves, a partir de 1º de outubro, a exemplo do que já ocorre com a carne bovina.