Rússia planeja injetar US$40 bilhões em bancos A Rússia está preparando a injeção de aproximadamente 40 bilhões de dólares em bancos domésticos sob a condição de que as instituições emprestem parte dos recursos para empresas, afirmou o ministro da Economia do país, Alexei Kudrin. Falando em Londres, Kudrin também disse que a Rússia não tem intenção de introduzir controles de capital para interromper a depreciação do rublo e acrescentou que a inflação deste ano pode superar a meta de 13 por cento por causa da desvalorização da moeda. "No momento, estamos preparando mais um pacote de cerca de 40 bilhões de dólares em capital de suporte", disse Kudrin a jornalistas depois de se reunir com seu colega britânico Alistair Darling. "Estamos preparando o pacote dos bancos mas com a condição de que os fundos sejam passados à economia real", acrescentou. Moscou comprometeu 950 bilhões de rublos (26,30 bilhões de dólares) em empréstimos subordinados a importantes bancos no ano passado para ajudar o setor financeiro do país depois que a crise de crédito disparou um movimento de saída de capital estrangeiro.