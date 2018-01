Rússia pode suspender importação de carne da UE em maio A Rússia pode interromper as importações de carne da União Européia (UE) se ambos não chegarem a um acordo sobre um certificado único de importação e exportação. Quem diz é o chefe do departamento de veterinária do Ministério de Agricultura russo, Evgeny Nepoklonov. Segundo ele, a Rússia se opõe ao atual sistema de controle veterinário estabelecido pela UE. Por esse sistema, os certificados para importação de carne pelos países do bloco europeu são emitidos pela comissão de veterinária da UE. Já os certificados de exportação são emitidos por cada país europeu em separado. A Rússia quer um certificado unificado e emitido por apenas uma agência de controle européia. Segundo Nepoklonov, o governo russo já tinha alertado a UE, em março do ano passado, de que não aceitaria mais o atual sistema a menos que um acordo fosse alcançado, o que não aconteceu. O prazo agora é 1º de maio. A partir dessa data a Rússia pode suspender as compras de carne européia.