Rússia pode voltar a importar carne brasileira Uma fonte, que preferiu não se identificar, ligada ao setor exportador de carnes disse, nesta terça-feira, que o Ministério da Agricultura da Rússia deu sinais de que Moscou pode retomar as compras do produto brasileiro. A flexibilização valeria apenas Santa Catarina e Rio Grande do Sul. O Ministério da Agricultura ainda não recebeu qualquer informação sobre o assunto, mas é grande a expectativa de um posicionamento favorável do governo da Rússia. Moscou suspendeu as compras de todas as carnes do Brasil no dia 13 de dezembro, depois que foram confirmados 40 focos de febre aftosa no rebanho nacional, dos quais 33 em Mato Grosso do Sul e 7 no Paraná. O embargo da Rússia vale para os principais mercados fornecedores nacionais, o que tornou inviável a exportação. Além da Rússia, outros 55 países impuseram restrições à carne brasileira, incluindo a União Européia, que é o principal destino dos embarques brasileiros. A Rússia suspendeu as compras do produto de Mato Grosso, Goiás, São Paulo e Minas Gerais, além de Santa Catarina e Rio Grande do Sul.