Rússia proíbe compra de frango do Rio Grande do Sul A agência russa de inspeção de alimentos Rosselkhoznadzor informou hoje que suspendeu temporariamente todas as importações de frango do Rio Grande do Sul. A agência russa disse que o frango gaúcho não foi termicamente tratado, apesar dos casos de doença de Newcastle registrados no Estado. A Rússia consome de 2,2 milhões a 2,7 milhões de toneladas de frango, e as importações do Rio Grande do Sul supera 1 milhão de toneladas/ano. O Brasil responde por 26% das importações totais de frango da Rússia.