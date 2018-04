Rússia quer abandonar meta de superávit orçamentário Quatro anos depois do colapso econômico e financeiro, em meados de 1998, a Rússia anunciou que vai abandonar, a partir de 2003, seu programa de metas de superávit orçamentário - compromisso assinado na época com o Fundo Monetário Internacional (FMI) ao receber um volumoso socorro financeiro. As agências internacionais de notícias informaram hoje que, em 2003, o governo russo implementará "um importante giro em sua política monetária", uma vez superados os picos de pagamento de sua dívida externa. Com isso, Moscou abandonará a política de austeridade (superávit) para chegar ao equilíbrio orçamentário. O governo russo quer ainda implementar uma redução de impostos e incentivar os investimentos. Na semana passada, o primeiro-ministro russo, Mikhail Kasyanov, assegurou que o superávit orçamentário não será necessário uma vez honrados os montantes referentes aos serviços da dívida externa que vencem em 2003. A partir daí, disse Kasyanov, "Moscou apostará na redução de impostos". A minuta do Orçamento de 2003, aprovado formalmente na semana passada, prevê um superávit de 0,6% do PIB para o exercício do próximo ano, pouco acima de 0,53% calculado para este ano. Ao final da reunião do Conselho de Ministros, Kasyanov informou que, logo depois de superado o período de grandes desembolsos para o pagamento de parte da dívida, o país poderá começar a redistribuir seus ingressos e continuar com a redução da brecha fiscal, para permitir que o setor privado financie os serviços que o governo não consegue realizar de forma eficiente. Fundo especial Atualmente, grande parte dos superávits acumulados pelo governo russo vem sendo destinada a um fundo especial criado para pagar os juros da dívida externa. Esses pagamentos, de acordo com as agências internacionais de notícias, devem chegar a seu limite máximo em 2003, com uma cifra de US$ 17,3 bilhões, ante US$ 14 bilhões que serão pagos este ano. Hoje, o montante desses recursos destinado para esse fundo se aproxima de 25% a 30% do Produto Interno Bruto do país. "O superávit não é uma meta si, mas uma necessidade em certa fase do desenvolvimento econômico", disse o primeiro-ministro. "Precisamos de um superávit? Sim, quando se tem pela frente pagamentos a serem honrados. Caso contrário, não é necessário criar um superávit, mas reduzir a carga fiscal", acrescentou Kasyanov. A minuta do Orçamento aprovado pelo governo terá ainda de ser apreciada e votada pelo Parlamento a partir de 26 de agosto. O texto prevê um crescimento do PIB entre 3,4% e 4,4% em 2003, uma taxa de câmbio de 34 rublos por dólar (atualmente o câmbio está em 31,6 rublos) e uma taxa de inflação entre 10% e 12%. Bônus O governo russo explicou ainda que o projeto do Orçamento prevê a possibilidade de emissão de bônus em euros no valor de US$ 1,25 bilhão, que não necessariamente será concretizada. "O Orçamento está desenhado com a perspectiva de não recorrer a um endividamento. Mas, se o mercado resultar favorável, poderemos recorrer a novas emissões de dívida", informou o Ministério de Finanças. O governo russo calcula que, em 2004, os mercados exigirão taxas de juros mais baixas graças ao equilíbrio orçamentário. "Será então mais fácil refinanciar a dívida e, inclusive, esquecer esse problema", afirmou o ministério. No ano passado, a Rússia ameaçou o Clube de Paris (credores institucionais) suspender o pagamento da dívida depois de um mau desempenho de sua economia e das dificuldades para atingir as metas do Orçamento.