Rússia quer entrar no mercado de armas da AL, diz jornal A Rússia ofereceu ao Chile fragatas novas ou usadas e anunciou que começará a comercializar suas armas na América Latina, informou hoje o jornal El Mercurio. A publicação diz que a venda de navios ao Chile "é a primeira fase de uma ambiciosa ofensiva do governo russo para posicionar suas indústrias de armamentos no país e, em seguida, no resto da América Latina". Para promover essa política, o general Alexander Morozov, chefe do Estado Maior Conjunto das Forças Armadas russas, estará em Santiago até sábado. Ele pretende pleitear em nome do governo de seu país a participação de empresas russas nas licitações de armamentos realizadas no Chile. Segundo o jornal, os projetos russos "não se limitam ao plano naval, estendendo-se à oferta de tanques, blindados e helicópteros".