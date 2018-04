Rússia retirará restrições às exportações de petróleo A Rússia irá suspender gradualmente as restrições às exportações de petróleo nos próximos dois meses, disse hoje o primeiro-ministro Mikhail Kasyanov, segundo as agências internacionais russas. No final de março, a Rússia estendeu para o segundo trimestre seu acordo com a Opep para corte de produção em 150 mil barris por dia. "Nos próximos dois meses a Rússia voltará a exportar os volumes de antes do acordo para restringir as exportações", disse Kasyanov.