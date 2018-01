Rússia retoma compra da produção gaúcha de frango O serviço veterinário e fitossanitário da Rússia comunicou ao governo brasileiro a reabertura das importações de carne de frango do Rio Grande do Sul, informou nesta quarta-feira a Associação Gaúcha de Avicultura (Asgav). As vendas foram suspensas no ano passado depois da ocorrência de um foco de Newcastle em criação doméstica de frangos em Vale Real (RS). O embargo vigorou por quase seis meses, prazo de suspensão previsto no acordo sanitário com o país asiático e que terminaria em março. Com algumas gestões da indústria e do Ministério da Agricultura, foi possível antecipar este prazo em alguns dias, explicou o secretário executivo da Asgav, José Eduardo dos Santos. A partir de 26 de fevereiro foram suspensas as restrições de venda de aves vivas, ovos, carne e outros produtos para a Rússia. O Rio Grande do Sul envia frangos inteiros e cortes para a Rússia, que representava entre 8% e 10% das exportações antes do embargo. No ano passado, o Estado exportou 660 mil toneladas de carne de frango, com queda de 13% ante 2005, refletindo influência da gripe aviária sobre mercados importadores e restrições comerciais como a da Rússia.