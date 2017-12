Rússia retomou compra de carne gaúcha em abril Em dezembro do ano passado, os russos deixaram de comprar animais vivos, carnes suína e bovina, produtos e subprodutos de carne crua de suínos e bovinos procedentes de oito Estados brasileiros. Inicialmente, a restrição valia para Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, São Paulo, Minas Gerais, Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Mas em abril o governo russo anunciou a retomada das compras do produto gaúcho. Além do Rio Grande do Sul, Tocantins e Rondônia podem vender carne para a Rússia. O embargo foi uma resposta ao focos de febre aftosa diagnosticados no Mato Grosso do Sul e posteriormente no Paraná. O primeiro caso foi confirmado em outubro. O embargo derrubou as vendas de carne suína. Os embarques de carne suína recuaram 25,47% em volume no acumulado de janeiro a junho deste ano na comparação com igual período de 2005. Os números são da Associação Brasileira da Indústria Produtora e Exportadora de Carne Suína (Abipecs).