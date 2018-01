Rússia suspende embargo à carne brasileira A Rússia suspendeu a proibição da importação de produtos bovinos e lácteos do Brasil, anunciou nesta terça-feira o Ministério de Agricultura russo. O comunicado indica que a importação de produtos de carne bovina e lácteos de todo o território brasileiro, fabricados de forma industrial e que tenham passado por tratamento térmico, foi permitida. A nota acrescenta ainda que também ficam autorizados os fornecimentos desses produtos pelos estados do Mato Grosso do Sul e Paraná, onde haviam sido detectados focos de febre aftosa, que motivaram a suspensão das importações por parte da Rússia e de outros países. No ano passado, a Rússia decidiu embargar as exportações de carne suína, bovina e de aves, subprodutos, leite e lácteos, insumos, entre outros, dos estados do Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, Mato Grosso, Goiás, São Paulo e Minas Gerais. Em outubro de 2005, a Rússia já havia anunciado o embargo à carne do Mato Grosso do Sul, quando foi detectado o primeiro foco de febre aftosa no país. O embargo à importação de carne bovina e suína do Acre, Amapá, Maranhão, Rondônia, Roraima, Tocantins e Amazonas foi suspenso em novembro do ano passado. Mas os outros Estados ainda tinham problemas para exportar para a Rússia. Só neste ano, após o envio de várias missões comerciais brasileiras à Rússia, a restrição aos produtos do Brasil foi caindo. Em outubro, São Paulo e Roraima já tinham a venda liberada. Depois disso, foram liberados os produtos do Rio Grande do Sul e Mato Grosso. Com a decisão de hoje, todos os estados ficam liberados para exportar produtos para a Rússia. Números O Brasil é o principal parceiro comercial de Moscou na América Latina, e, em 2005, foi a origem de 2,4% do total das importações russas da região, e adquiriu 0,3% das exportações da Rússia, segundo fontes oficiais locais. Para o setor alimentício russo, o Brasil é um parceiro-chave, origem de 82% do açúcar, 71% da carne de porco, 44% da carne bovina e 30% do café solúvel que a Rússia importou em 2005.