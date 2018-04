Rússia suspende embargo à carne de São Paulo e Goiás A Rússia, principal comprador da carne bovina brasileira, levantou seu embargo sobre o produto proveniente dos Estados de São Paulo e Goiás, informou o Ministério de Agricultura e Pecuária. A confirmação do fim das restrições foi comunicada nesta semana pelo Serviço Veterinário da Federação Russa, disse o Ministério em comunicado. A Rússia, assim como outros 50 países, suspendeu a compra de carne bovina brasileira em dezembro de 2005, depois de terem sido anunciados vários focos de febre aftosa em alguns municípios do Mato Grosso do Sul e Paraná. Também estendeu as restrições comerciais à carne bovina processada e aos cortes de carnes de porco. A Rússia, principal importador mundial de carne brasileira, comprou em 2005 aproximadamente US$ 555 milhões de cortes bovinos "in natura". O embargo às carnes do Paraná e Mato Grosso do Sul foi estendido pela Rússia ao Mato Grosso, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Santa Catarina, além de Goiás e São Paulo.