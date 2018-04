Rússia suspende embargo contra carne de SP e GO A Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carnes (Abiec) confirmou que a Rússia suspendeu nesta quinta-feira o embargo às importações de carne bovina de São Paulo e Goiás. Agora são quatro os Estados autorizados a vender o produto para o país. Os outros dois são Rio Grande do Sul e Mato Grosso, que voltaram a exportar carne bovina para o mercado russo em abril e agosto, respectivamente. O embargo foi imposto no dia 13 de dezembro do ano passado, dois meses depois de focos de aftosa terem sido identificados no Paraná e no Mato Grosso do Sul. Na ocasião a proibição afetou os estados de Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Goiás, São Paulo, Minas Gerais, Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Anteriormente, a Rússia já havia proibido as compras dos Estados do Pará e Amazonas.