Rússia suspende importação de carne de Israel e Ásia A Rússia suspendeu as importações de carne e peixe provenientes de Israel e também as compras de aves de várias nações do Sudeste Asiático por causa de problemas sanitários, informa a agência de notícias Interfax, citando o Serviço Veterinário russo. De acordo com a agência, a nação suspendeu as importações de todos os cortes de carne, peixe e lácteos de Israel por causa do recente registros de 2 casos de vaca louca naquela nação. Em ação separada, o governo russo também suspendeu as importações de frango da Tailândia, Camboja, Taiwan e Indonésia por causa da disseminação do vírus da influenza aviária naquela região. A Rússia já tinha suspendido anteriormente as importações de carne de frango do Vietnã, Japão e Coréia do Sul pela mesma razão. Vaca louca em Israel No último dia 22 foram confirmados dois casos da doença da vaca louca em Israel, de acordo com site do Escritório Internacional de Epizootias (OIE, na sigla em inglês). Um dos casos foi encontrado na vila de Zarzir, no distrito de Yizreel, próximo a Nazareth, e outro foi localizado em Givati, no distrito de Ashkelon, no sul do país. Em 20 de janeiro, a OIE tinha informado que 30 bezerros de um rebanho de 260 animais vacinados mostravam sinais clínicos típicos da doença. De acordo com os testes realizados no laboratório do Kimron Veterinary Institute, em ambos os casos, os bezerros tinham sido vacinados há 6 meses com uma vacina polivalente que incluía um vírus do tipo O. Os serviços veterinários israelenses estão tomando medidas para evitar uma disseminação do possível caso da doença. Eles determinaram zonas de quarentena e restringiram o transporte de animais, além de estender a vacinação para todos os animais de fazendas a um raio de 10 km do foco suspeito. A última vez que Israel havia confirmado um caso de vaca louca à OIE foi em setembro de 1999.