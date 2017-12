Rússia suspende parcialmente embargo da carne do Brasil O ministro da Agricultura, Roberto Rodrigues, confirmou o fim parcial do embargo russo às carnes brasileiras, restrito à produção e exportação oriundas de Santa Catarina. Rodrigues, que participa do Seminário Nacional sobre Biocombustíveis, em Piracicaba (SP), considerou a notícia "alvissareira" e espera que o fim do embargo seja ampliado para todo o Brasil até a visita ao País do presidente russo, Vladimir Putin, na próxima semana. Segundo ele, uma missão russa chega ao Brasil hoje para avaliar a situação sanitária do rebanho brasileiro após a constatação do foco de febre aftosa no Amazonas. "Pelo fato de Santa Catarina ser o único Estado livre de aftosa sem vacinação, entendo que a decisão do governo russo foi um gesto de boa vontade e a expectativa é de que isso evolua até a chegada do presidente russo", disse o ministro, que lembrou, ainda, que Santa Catarina é o maior exportador de suínos e um dos maiores exportadores de frangos do País.