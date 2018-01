Russos ricos já podem comprar celular de US$ 1,27 milhão Quem se vangloriaria de vender os produtos mais caros do mundo? São aqueles comerciantes que vendem para uma seleta classe de russos. Russos ricos. Esses vendedores chegaram estrondosamente em Moscou no fim de semana passado, levantaram suas tendas numa feira de amostras colocando à venda uma série de produtos caríssimos, desde jatinhos até iates e ilhas particulares. Eles tentavam despertar um vislumbre ou um sinal de interesse dos barões do petróleo, dos capitães de indústria e de outros milionários cuja origem da riqueza é suspeita. Veja os produtos no link ao lado. Entre esses vendedores estava Michael Morren, um elegante executivo suíço, bem vestido num terno de risca de giz, oferecendo telefones celulares de última geração da marca GoldVish, de Genebra. Os celulares GoldVish custam geralmente entre US$ 18.000 e US$ 150.000, bem mais caros do que modelos da Nokia ou Motorola. Porém mesmo para o grupo reunido na 2ª Exposição Milionária anual de Moscou, os preços dos celulares GoldVish não pareciam muito apropriados. Quanto custa um telefone celular ornamentado com diamantes da marca de Morren? Apenas US$ 1,27 milhão. Depois de cinco anos de boom do petróleo, Moscou está se tornando um dos mercados mais aquecidos para produtos de luxo. A cidade já conta com 25 bilionários, além de um grande número de milionários que constam de uma lista de 88mil em toda a Rússia. Por exemplo, o celular GoldVish brilha com 120 quilates de brilhantes incrustados numa caixa de ouro branco. E como se todo esse brilho não bastasse para atrair os consumidores, Morren contratou uma modelo loira para segurar uma placa onde se lia: "Certificado do mais caro celular". Ninguém contestou a afirmação. Elite russa mais rica Embora grande parte do dinheiro do petróleo esteja vertendo para as pessoas comuns, a elite rica russa definitivamente esta ficando ainda mais rica, de acordo com Peter Westin, economista do MDM Bank, banco russo em Moscou. Ele diz que a diferença entre ricos e pobres está aumentando na Rússia, embora não tenha chegado ao extremo dos Estados Unidos, segundo dados estatísticos do Banco Mundial. "Os russos sempre amaram o luxo mas viveram na pobreza", disse Olga V. Kryshtanovskaya, socióloga estudiosa da elite russa. "Essa atração pelo luxo ficou conhecida como ?estilo palaciano?. Num minúsculo apartamento em Moscou penduramos um enorme lustre de cristal, como se estivéssemos num palácio." E à medida que os preços do petróleo sobem vertiginosamente a cada ano, os russos muito ricos começam a adotar cada vez mais o comportamento e o estilo arrogantes dos xeques árabes do petróleo, e também os seus hábitos perdulários. Em setembro do ano passado, Andrei Melnichenko, um banqueiro de 33 anos, casou-se com uma modelo sérvia perto de Cannes, numa cerimônia que custou US$ 40 milhões. Foi o acontecimento social do ano para os oligarcas russos. Para o casamento, uma igreja ortodoxa russa foi desmontada e remontada na França. Existem pessoas ricas. E depois os russos ricos. As informações são do The New York Times.